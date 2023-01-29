Опубликованы снимки модернизированного автомата АК-12М1

Журнал «Калашников» опубликовал фото модернизированного автомата АК-12.

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Как заявлял глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, автомат был существенно доработан по результатам применения в специальной военной операции на Украине, он стал «удобнее и эргономичнее». По словам Чемезова, в этом году в серию пойдет уже обновленная версия автомата.

Автор статьи сообщил, что в модернизированной версии заменили дульный тормоз-компенсатор с байонетным креплением, установив щелевой пламегаситель.

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Также в АК-12М1 заменили цевье. По мнению экспертов, узел будет более прочным и менее подвержен перегреву при интенсивной стрельбе.

Кроме того, разработчики заменили мушку и диоптр. Третий по счету вариант диоптра для АК-12 даст возможность стрелку выбирать между тремя установками: прямой выстрел (основная), низкая освещенность (отверстие большого диаметра) и 600 м. Автомату также заменили предохранительный механизм, «треугольный» приклад на стальном трубчатом основании — на Г-образный полностью полимерный с возможностью регулировки длины, высоты затылка и гребня, а также усовершенствовали рукоятку.