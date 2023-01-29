В Германии признали уязвимость своей армии

Армия Германии нуждается в срочном переоснащении. Об этом заявил депутат бундестага и лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Bild am Sonntag.

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«Германии нужно больше бронетехники, больше военных кораблей, больше артиллерии», — сказал парламентарий.

По его словам, район Балтийского моря является самой уязвимой акваторией «во всей зоне НАТО».

Метц отметил, что ФРГ необходимо в срочном порядке реорганизовать союзную и национальную оборону. «Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад, и практически ничего не произошло», — констатировал он.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.