СМИ назвали причастных к атаке на военный завод в Иране

Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

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По данным издания, Исфахан является одним из самых важных иранских городов с точки зрения военной промышленности, так как в нем есть много военных заводов.

Ранее Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января.

Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.

В Al Arabiya обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.

Предварительно, целью Израиля может быть ликвидация военной инфраструктуры Ирана.