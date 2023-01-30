Подполковник ВС США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил в интервью Breitbart, что отправка Западом танков Киеву представляет собой информационную операцию.
Он подчеркнул, что переброска западных танков не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Кроме того, Дэвис усомнился в эффективности отправляемой техники. Вместе с тем действия Вашингтона только обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и НАТО, отметил он.
"Все, что вы делаете — это подталкиваете Россию к войне", — предупредил подполковник, добавив, что у США нет плана относительно конфликта на Украине.
Ранее газета The Washington Post написала, что Украина получит от США американские танки Abrams не ранее конца текущего года.