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49 минут назад

Подполковник армии США Дэвис назвал информационной операцией отправку танков Киеву

Газета.Ruиещё 3

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил в интервью Breitbart, что отправка Западом танков Киеву представляет собой информационную операцию.

Подполковник ВС США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Он подчеркнул, что переброска западных танков не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Кроме того, Дэвис усомнился в эффективности отправляемой техники. Вместе с тем действия Вашингтона только обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и НАТО, отметил он.

"Все, что вы делаете — это подталкиваете Россию к войне", — предупредил подполковник, добавив, что у США нет плана относительно конфликта на Украине.

Ранее газета The Washington Post написала, что Украина получит от США американские танки Abrams не ранее конца текущего года.

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