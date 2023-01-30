Подполковник ВС США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией

Он подчеркнул, что переброска западных танков не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Кроме того, Дэвис усомнился в эффективности отправляемой техники. Вместе с тем действия Вашингтона только обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и НАТО, отметил он.