Мельник предложил «выгнать РФ из Черного моря» с помощью подлодок

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок класса HDW 212A. Об этом он написал в своем Twitter.

Мельник назвал свое предложение креативной идеей, отметив, что оно может вызвать недовольство некоторых людей. Он отметил, что Германия «производит одну из лучших в мире» подводных лодок класса HDW 212A, а на вооружении у Бундесвера есть шесть таких субмарин.

«Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря», — написал он.