В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
46 минут назад

Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок

Lenta.ru

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник предложил «выгнать Россию из Черного моря» с помощью немецких подлодок класса HDW 212A. Об этом он написал в своем Twitter.

Мельник предложил «выгнать РФ из Черного моря» с помощью подлодок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мельник назвал свое предложение креативной идеей, отметив, что оно может вызвать недовольство некоторых людей. Он отметил, что Германия «производит одну из лучших в мире» подводных лодок класса HDW 212A, а на вооружении у Бундесвера есть шесть таких субмарин.

«Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря», — написал он.

Ранее Андрей Мельник потребовал у НАТО истребители и подводные лодки. Он заявил, что Запад имеет все возможности, чтобы дать Киеву современное вооружение без потерь для собственной безопасности.

Армия,Андрей Мельник,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители