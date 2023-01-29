Российский офицер спрогнозировал время решающего удара по Украине

Россия может нанести решающий удар по Украине до февраля-марта. Такое развитие событий спрогнозировал в беседе с порталом «Украина.ру» ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь.

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По словам эксперта, новые поставки вооружения Киеву, анонсированные недавно западными странами, позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) попытаться организовать контрнаступление в апреле или мае. Таким образом, до этого времени у российских военных будет возможность нанести противнику «тактическое или стратегическое поражение».

«Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар», — отметил Кутырь.