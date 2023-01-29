В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
15 минут назад

Российский офицер спрогнозировал время решающего удара по Украине

Lenta.ruиещё 1

Россия может нанести решающий удар по Украине до февраля-марта. Такое развитие событий спрогнозировал в беседе с порталом «Украина.ру» ветеран боевых действий в Чечне, офицер запаса Виктор Кутырь.

Российский офицер спрогнозировал время решающего удара по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, новые поставки вооружения Киеву, анонсированные недавно западными странами, позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) попытаться организовать контрнаступление в апреле или мае. Таким образом, до этого времени у российских военных будет возможность нанести противнику «тактическое или стратегическое поражение».

«Судя по косвенным признакам, мы готовимся нанести такой удар», — отметил Кутырь.

После этого Москва сможет начать с Киевом переговоры, посчитал он. Офицер также подчеркнул, что если Россия не нанесет поражение киевском режиму грядущей весной, то существуют высокие риски, что к осени Украина вместе со своими западными союзниками заставит Москву пойти на уступки.

Назван главный ресурсный интерес США на Украине

Ранее в январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции.

Армия,Алексей Данилов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители