Спецоперация на Украине 29 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 января 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Военный аналитик Михайлов заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники из 50 стран

На стороне Вооруженных сил Украины сражаются наемники как минимум из 50 стран. Такое заявление сделал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов, передает URA.RU.

В качестве источника данных он указал доклад Министерства обороны России, в котором говорилось, что из иностранцев в рядах армии Украины больше всего румынов и поляков. Следом идут граждане Канады, Прибалтики, Германии и представители ряда прочих европейских государств. Есть и наемники из стран, которые никак не связаны с НАТО и ЕС. Они прибывают с Австралии, Ближнего Востока и Южной Америки, пояснил аналитик.

Михайлов обратил внимание на то, что услуги иностранных наемников оплачивает Североатлантический альянс.

Российская артиллерия поражает до 80% целей противника

Российская артиллерия доказала свою исключительную эффективность в ходе боевых действий на Украине. Доля огневого поражения целей достигает 80%. Такое заявление сделал начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на эфир «Военной приемки».

Издание напоминает, что министр обороны России Сергей Шойгу на первом селекторном совещании объявил о расширении арсеналов современных ударных средств.

ВСУ обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка, применив снаряды калибра 155 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

Уточняет, что обстрел был зафиксирован в 00:00 со стороны вооруженных формирований Украины. Из населенного пункта Курахово в сторону Петровского района Донецка выпустили три снаряда калибром 155 мм. Позже еще несколько обстрелов были зафиксированы по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка. В общей сложности украинские войска выпустили 15 снарядов калибра 155 мм.