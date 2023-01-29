В НАТО объявили о готовности к прямой конфронтации с Россией

Глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заверил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Об этом он заявил в ходе интервью португальскому телеканалу RTP.

В то же время Бауэр признал, что НАТО утратило монополию на военную инициативу, и на данный момент приоритетом альянса является перевооружение. Он также выразил мнение, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, и Москва стремится к «возвращению Советского Союза».

Видео дня

19 января Бауэр заявил, что угроза войны НАТО с Россией сохраняется. Он отметил, что вооруженное противостояние возможно независимо от исхода российской специальной военной операции на Украине.

В США заявили об отсутствии угроз для НАТО со стороны России

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что угроза для стран Североатлантического альянса со стороны Москвы отсутствует. Он подчеркнул, что Вашингтон «не видит абсолютно никаких указаний» на то, что президент России Владимир Путин «планирует удары по территории НАТО».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также уверял, что альянс не желает быть стороной конфликта на Украине. «Мы не посылаем в Украину свои войска или самолеты НАТО. Но мы поддерживаем их оборудованием. По его словам, опасность эскалации есть всегда, поэтому «так важно усилить военное присутствие НАТО в восточной части альянса».

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией, и оно идет по нарастающей. Она подчеркнула, что гражданам стран-членов альянса следует осознать этот факт.

«Войну с Россией» упомянула глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок упомянула о «войне Запада против России» во время обсуждения поставок танков Киеву. В то же время она призвала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Позже в МИД Германии пояснили, что поддержка Украины не делает Берлин стороной конфликта.

После этого глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла рассказала, что своим непрофессиональным поведением министр иностранных дел ФРГ поставила под угрозу существование страны. По ее мнению, Бербок необходимо уволить за ее слова о «войне против России». Глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт призвал Бербок исправить заявление о войне Европы с Россией.