Военные ведомства ФРГ из-за поставок оружия на Украину находятся в отчаянном положении. Запасов оружия хватит на несколько дней обороны, в дефиците оказались многие необходимые медикаменты и даже лейкопластырь. Об этом пишут обозреватели издания The Economist.

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«Бундесвер сейчас в более плачевном состоянии, чем когда-либо», — говорится в публикации.

Причиной такого положения считают прежде всего поставки оружия на Украину. Немецкие военнослужащие используют радиотехническое оборудование, которому уже более 40 лет, и его сигналы легко перехватить. Из 350 боевых машин пехоты Puma функционируют только 150. Генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн в декабре прошлого года составил отчет, согласно которому у бундесвера в дефиците оказался даже лейкопластырь.

При этом аналитики не удивлены плачевным состоянием бундесвера, так как еще до начала военного конфликта между Россией и Украиной власти ФРГ не предпринимали необходимых мер для изменения ситуации. The Economist пишет, что руководство Германии спокойно наблюдало за превращением бундесвера в войско, способное лишь выделить несколько сотен военнослужащих для операций в составе международных сил в горячих точках. При этом армия ФРГ полностью утратила способность защищать страну и выполнять свои обязательства в рамках НАТО.