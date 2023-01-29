СМИ сообщили о серьезных проблемах у военных Германии из-за Украины

«Бундесвер сейчас в более плачевном состоянии, чем когда-либо, пишет The Economist. Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь, а обещанные год назад масштабные реформы так и не начались». — об этом рассказали обозреватели издания The Economist.