В Германии заявили о готовности нарастить выпуск боеприпасов

«На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с [американской корпорацией] Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS [в Германии ]», — заявил он. Конференция пройдет с 17 по 19 февраля.

Кроме того, Паппергер отметил, что концерн имеет возможность увеличить объемы производства артиллерийских снарядов и танковых боеприпасов. Он уточнил, что производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров можно довести до 450-500 тысяч единиц в год. Глава предприятия добавил, что Rheinmetall рассматривает возможность строительства нового порохового завода. По его оценке, на это потребуется 700-800 миллионов евро.