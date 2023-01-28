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31 минуту назад

Адмирал США Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией

Газета.Ru

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией и его приоритетом является перевооружение. Об этом он сообщил в интервью португальской RTP.

Адмирал Бауэр: НАТО готово к прямой конфронтации с Россией
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

Как считает глава Военного комитета альянса, гражданское промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. Адмирал выступает за «военную экономику мирного времени», отмечает RTP.

«Роб Бауэр заверяет, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом альянса является перевооружение», — пишет RTP.

Он признает, что Североатлантический альянс утратил монополию на военную инициативу.

Бауэр утверждает, что стратегические цели России «выходят за пределы Украины».

Армия,Роб Бауэр,НАТО,
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