Минобороны обвинило ВСУ в ударе по больнице в ЛНР

Украина намеренно обстреляла больницу в Новоайдаре (ЛНР) из американских HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«В населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по зданию районной больницы», - сказано в Telegram-канале Минобороны.

В здание попали реактивные снаряды с осколочно-фугасной боевой частью. Погибли 14 и получили ранения 24 пациента и медика.

В Минобороны РФ уточнили, что в больнице Новоайдара оказывалась медпомощь местному населению и военнослужащим.

В министерстве отметили, что «намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима».