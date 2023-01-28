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13 минут назад

Минобороны обвинило ВСУ в ударе по больнице в ЛНР

Майк Габриелян

Украина намеренно обстреляла больницу в Новоайдаре (ЛНР) из американских HIMARS. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Минобороны обвинило ВСУ в ударе по больнице в ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США по зданию районной больницы», - сказано в Telegram-канале Минобороны.

В здание попали реактивные снаряды с осколочно-фугасной боевой частью. Погибли 14 и получили ранения 24 пациента и медика.

В Минобороны РФ уточнили, что в больнице Новоайдара оказывалась медпомощь местному населению и военнослужащим.

В министерстве отметили, что «намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима».

Военные заверили, что «все причастные к планированию и совершению этого преступления будут найдены».

Армия,Минобороны России,
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