Минобороны обвинило ВСУ в ударе по больнице в ЛНР

Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 января намерено нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В этой больнице медики много месяцев оказывали помощь местному населению и военнослужащим, отметили в Минобороны.

По информации ведомства, в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 человек, были ранены 24 пациента больницы и медицинский персонал. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по больнице тяжким военным преступлением.

Все причастные за планирование и осуществление этого обстрела будут найдены и понесут ответственность, добавили в оборонном ведомстве.