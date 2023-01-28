В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
28 минут назад

Минобороны: ВСУ намерено нанесли удар из HIMARS по больнице в Новоайдаре

Газета.Ruиещё 2

Министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 28 января намерено нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Минобороны обвинило ВСУ в ударе по больнице в ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этой больнице медики много месяцев оказывали помощь местному населению и военнослужащим, отметили в Минобороны.

По информации ведомства, в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 человек, были ранены 24 пациента больницы и медицинский персонал. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по больнице тяжким военным преступлением.

Все причастные за планирование и осуществление этого обстрела будут найдены и понесут ответственность, добавили в оборонном ведомстве.

28 января представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские войска в 07:40 обстреляли населенный пункт Новоайдар в Луганской народной республике из HIMARS, выпустив четыре ракеты.

Армия,СВО,Минобороны России,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители