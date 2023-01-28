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38 минут назад

Минобороны сообщило о сбитом над ДНР украинском МиГ-29

Илья Родин

Истребительная авиация ВКС РФ сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

Минобороны сообщило о сбитом над ДНР военном самолете МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - уточнили в ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия на Красно-Лиманском направлении нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны.

В общей сложности, было уничтожено свыше 50-ти солдат и офицеров, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.

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Армейская авиация и артиллерия также нанесли удары в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Противник потерял до 25 военнослужащих, пять единиц техники.

Армия,СВО,Минобороны России,
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