Минобороны сообщило о сбитом над ДНР военном самолете МиГ-29

Истребительная авиация ВКС РФ сбила над ДНР украинский военный самолет МиГ-29. Об этом пишет пресс-служба Минобороны России в официальном Telegram-канале.

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«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - уточнили в ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия на Красно-Лиманском направлении нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны.

В общей сложности, было уничтожено свыше 50-ти солдат и офицеров, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США.