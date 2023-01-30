Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции в районе Угледара

Вооруженные силы (ВС) России, продолжая наступление на южнодонецком и запорожском направлениях, нанесли поражение подразделениям танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На южнодонецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток", продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области", - сказал он.
Конашенков также уточнил, что общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".