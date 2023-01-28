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7 минут назад

Немцы опасаются возмездия России за поставки Киеву танков

Илья Родин

Жители Германии выразили опасения по поводу возможного возмездия со стороны Москвы за поставки танков Leopard-2 на Украину. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на данные опроса общественного мнения.

Немцы опасаются возмездия России за поставки Киеву танков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что решение об отправке танков украинским военным Берлин принял после значительного дипломатического давления со стороны США и других государств НАТО. В 2022 году официальные лица ФРГ исключали возможность включения тяжелой техники в состав пакетов военной помощи.

Министр обороны ФРГ исключил поставку Украине истребителей

По данным канала, реакция граждан Германии была неоднозначной. Прохожие выразили беспокойство по этому поводу, подчеркнули, что в результате у страны могут быть существенные проблемы.

Плотник Эрик из Падерборна заявил, что Германии важно поддержать Украину в этом противостоянии. Вместе с тем, признал он, предоставление Киеву танков Leopard 2 может создать больше проблем, чем решить.

Библиотекарь Барбара заметила, что Германии не следует вмешиваться в конфликт, отправлять технику на Украину.

Автор статьи напомнил, что 19 января подобный опрос провел телеканал ARD. Результаты показали, что 46% немцев высказались за отправку танков, а 43% были против.

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