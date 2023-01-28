Немцы опасаются возмездия России за поставки Киеву танков

Жители Германии выразили опасения по поводу возможного возмездия со стороны Москвы за поставки танков Leopard-2 на Украину. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на данные опроса общественного мнения.

Отмечается, что решение об отправке танков украинским военным Берлин принял после значительного дипломатического давления со стороны США и других государств НАТО. В 2022 году официальные лица ФРГ исключали возможность включения тяжелой техники в состав пакетов военной помощи.

По данным канала, реакция граждан Германии была неоднозначной. Прохожие выразили беспокойство по этому поводу, подчеркнули, что в результате у страны могут быть существенные проблемы.

Плотник Эрик из Падерборна заявил, что Германии важно поддержать Украину в этом противостоянии. Вместе с тем, признал он, предоставление Киеву танков Leopard 2 может создать больше проблем, чем решить.

Библиотекарь Барбара заметила, что Германии не следует вмешиваться в конфликт, отправлять технику на Украину.