Министр обороны ФРГ решил обелить репутацию заявлением, что страна «близка к пределу возможностей» в поставках танков Киеву. Так считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, передает РИА Новости.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Берлин приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков Украине.
Профессор РАН Гусев напомнил, что ранее Писториус говорил, что с Россией необходимо договариваться, что санкции нужно ослаблять, и даже возглавлял комитет дружбы с Россией.
«Изначально, когда его назначили, он говорил, что никакие танки Украине поставляться не будут, но потом инициативу перехватил федеральный канцлер Олаф Шольц, заявивший под давлением Вашингтона что танки будут поставлены», - сказал Гусев.
В итоге Писториус совершил «поворот на 180 градусов», иначе его «стёрли бы в порошок».
При этом министр решил сгладить впечатление заявлением о «пределе возможностей»
«Он хочет обелить себя в глазах соотечественников, потому что сейчас во многих городах Германии идут протесты против поставок танков, немцы прекрасно понимают, что танки с крестами Украины на территории России – нонсенс», - сказал Гусев.
Ранее в бундестаге заявили, что Шольц войдет в историю, как первый канцлер, который растоптал послевоенные принципы ФРГ: «больше никогда не воевать», и «не поставлять оружие в зоны конфликта».