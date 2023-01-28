Слова министра обороны ФРГ о пределе поставок танков Киеву оценили

Министр обороны ФРГ решил обелить репутацию заявлением, что страна «близка к пределу возможностей» в поставках танков Киеву. Так считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, передает РИА Новости.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Берлин приближается к пределам своих возможностей в вопросе поставок танков Украине.

Профессор РАН Гусев напомнил, что ранее Писториус говорил, что с Россией необходимо договариваться, что санкции нужно ослаблять, и даже возглавлял комитет дружбы с Россией.

«Изначально, когда его назначили, он говорил, что никакие танки Украине поставляться не будут, но потом инициативу перехватил федеральный канцлер Олаф Шольц, заявивший под давлением Вашингтона что танки будут поставлены», - сказал Гусев.

В итоге Писториус совершил «поворот на 180 градусов», иначе его «стёрли бы в порошок».

При этом министр решил сгладить впечатление заявлением о «пределе возможностей»

«Он хочет обелить себя в глазах соотечественников, потому что сейчас во многих городах Германии идут протесты против поставок танков, немцы прекрасно понимают, что танки с крестами Украины на территории России – нонсенс», - сказал Гусев.