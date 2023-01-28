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1 час назад

РИА Новости: украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили под Авдеевкой

Газета.Ru

Российской разведке и артиллерии в ночь на субботу, 28 января, удалось ликвидировать диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинскую диверсионно-разведывательную группу уничтожили под Авдеевкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, российские разведчики с помощью современных оптико-электронных средств наблюдения, тепловизоров и приборов ночного видения, установила группу, пытавшуюся пересечь линию фронта.

Выяснилось, что украинские военные в дальнейшем хотели проникнуть на территорию РФ.

По данным агентства, военные Вооруженных сил России скорректировали по украинским военным огонь 152-мм орудий «Гиацинт» и 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

В итоге диверсионно-разведывательная группа (ВСУ) уничтожена, добавил собеседник агентства.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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