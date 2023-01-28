The New York Times: одни западные танки не позволят Украине победить

Западные боевые танки не помогут Украине одержать победу в конфликте с Россией, пишут в своем материале для издания The New York Times обозреватели Джулиан Э. Барнс и Эрик Шмитт, передает «МК».

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По предположениям авторов, теперь Штатам и их союзникам придется не просто отправить Незалежной танки, бронемашины и боеприпасы, но также и расширить программу подготовки украинских военных, чтобы научить их пользоваться западным оборудованием. Но это будут ускоренные курсы, на которые у американцев уходят месяцы, если не годы.

Многие эксперты отмечают, что контрнаступление проводится не только при помощи танков. По их словам, украинцам необходимо также уметь координировать танки с пехотой, работой артиллерии. Следовательно, придется увеличивать подготовку украинских военных.