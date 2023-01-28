The New York Times: одни западные танки не позволят Украине победить

Западные боевые танки не помогут Украине одержать победу в конфликте с Россией, пишут в своем материале для издания The New York Times обозреватели Джулиан Э. Барнс и Эрик Шмитт, передает «МК».
По предположениям авторов, теперь Штатам и их союзникам придется не просто отправить Незалежной танки, бронемашины и боеприпасы, но также и расширить программу подготовки украинских военных, чтобы научить их пользоваться западным оборудованием. Но это будут ускоренные курсы, на которые у американцев уходят месяцы, если не годы.
Многие эксперты отмечают, что контрнаступление проводится не только при помощи танков. По их словам, украинцам необходимо также уметь координировать танки с пехотой, работой артиллерии. Следовательно, придется увеличивать подготовку украинских военных.
На данный момент остается большой загадкой, получится ли у Пентагона обучить бойцов ВСУ сложностям общевойсковой маневренной войны за такой короткий промежуток времени.