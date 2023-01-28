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46 минут назад

На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО

Lenta.ruиещё 2

Вооруженные силы России могут начать новое наступление на Украине по случаю приближающейся годовщины начала специальной военной операции (СВО). Такое развитие событий предсказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает URA.ru.

На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас они готовятся к максимальной активизации. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Данилов.

По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сохранять бдительность и быть максимально готовыми к наступлению с российской стороны.

Ранее в январе экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор предположил, что новое наступление российской армии на Украине может начаться к февралю-марту этого года. По его мнению, это будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция.

Армия,Дуглас Макгрегор,Алексей Данилов,Пентагон,
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