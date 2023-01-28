На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО

«Сейчас они готовятся к максимальной активизации. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», — заявил Данилов .

По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны сохранять бдительность и быть максимально готовыми к наступлению с российской стороны.

Ранее в январе экс-советник главы Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор предположил, что новое наступление российской армии на Украине может начаться к февралю-марту этого года. По его мнению, это будет молниеносный блицкриг, а планомерная наступательная операция.