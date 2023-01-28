Бельгия подготовила военную помощь Украине без танков

Бельгия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи со своей стороны — на 92 млн евро. Он будет включать бронированные автомобили и грузовики, переносные зенитные комплексы, стрелковое и легкое противотанковое оружие.

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Об этом сообщили глава правительства Александр Де Кроо и министр обороны Людивин Дедондер, сообщает ТАСС.

Премьер уточнил, что все поставляемое вооружение было предварительно согласовано с украинской стороной, которая обратилась с соответствующими запросами.

Вооружение уже готово к поставкам. Автомобильная техника будет поставлена в ближайшие недели, когда бельгийская армия получит замену.