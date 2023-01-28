Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации

Масштабная мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, в рамках которой призывают, в том числе и проживающих там граждан Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский портал Index.

По словам местных жителей, уход за больными родственниками не является основанием для отсрочки. Временно избежать отправки на поле боя можно за взятку в 6-10 тысяч долларов.

«Как происходит мобилизация по-украински? По рассказам — неожиданно, безжалостно и насильно. Те, кому поручено раздавать повестки или загонять ничего не подозревающих прохожих в автобус, направляющийся на фронт, не заботятся о семейном, физическом или ментальном состоянии "мишени". Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей на фронт», — пишет издание.

Местные жители рассказывают, что в поселении недалеко от украинско-венгерской границы одного мужчину погрузили в машину, идущую на фронт, когда он передвигался на велосипеде. Его подрезала полицейская машина, из которой вышли сотрудники правоохранительных органов, и после проверки документов в руках у мужчины уже была повестка.

Другой случай касается закарпатского венгра, который возвращался домой из родной страны. Ему вручили повестку прямо на пограничном пункте, заявив, что через день он обязан с вещами явиться в военкомат.

«Согласно присланному в редакцию письму, один мужчина отказался идти в армию, потому что у него дома лежит больная беспомощная пожилая мать, которая нуждается в уходе. Солдаты, проводившие призыв, сказали, что это личная проблема, которая не может быть препятствием для мобилизации», - говорится в статье.