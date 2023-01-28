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43 минуты назад

Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации

Елена Прошина

Масштабная мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, в рамках которой призывают, в том числе и проживающих там граждан Венгрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерский портал Index.

Венгерские СМИ: жителей Закарпатья забирают с чердаков для мобилизации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам местных жителей, уход за больными родственниками не является основанием для отсрочки. Временно избежать отправки на поле боя можно за взятку в 6-10 тысяч долларов.

«Как происходит мобилизация по-украински? По рассказам — неожиданно, безжалостно и насильно. Те, кому поручено раздавать повестки или загонять ничего не подозревающих прохожих в автобус, направляющийся на фронт, не заботятся о семейном, физическом или ментальном состоянии "мишени". Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше людей на фронт», — пишет издание.

Местные жители рассказывают, что в поселении недалеко от украинско-венгерской границы одного мужчину погрузили в машину, идущую на фронт, когда он передвигался на велосипеде. Его подрезала полицейская машина, из которой вышли сотрудники правоохранительных органов, и после проверки документов в руках у мужчины уже была повестка.

Другой случай касается закарпатского венгра, который возвращался домой из родной страны. Ему вручили повестку прямо на пограничном пункте, заявив, что через день он обязан с вещами явиться в военкомат.

«Согласно присланному в редакцию письму, один мужчина отказался идти в армию, потому что у него дома лежит больная беспомощная пожилая мать, которая нуждается в уходе. Солдаты, проводившие призыв, сказали, что это личная проблема, которая не может быть препятствием для мобилизации», - говорится в статье.

Index отмечает, что большинство мужчин, избегающих мобилизации, прячутся на чердаках и иногда сидят там неделями.

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