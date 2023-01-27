Российская артиллерия ударила по группе украинских диверсантов

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Российские военные зафиксировали координаты диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передали их артиллерийским расчетам, которые скорректировали по ним огонь 152-миллиметровых пушек «Гиацинт». Российская артиллерия нанесла удар и поразила цель, уточнило издание.

Ранее российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались пробраться в тыл ВС РФ. Группа украинских военных из пяти человек была уничтожена при помощи огня из автоматического станкового гранатомета.