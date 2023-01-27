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32 минуты назад

Российская артиллерия ударила по группе украинских диверсантов

Lenta.ru

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) обнаружили на авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу украинских военных, пишет РИА Новости.

Российская артиллерия ударила по группе украинских диверсантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские военные зафиксировали координаты диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передали их артиллерийским расчетам, которые скорректировали по ним огонь 152-миллиметровых пушек «Гиацинт». Российская артиллерия нанесла удар и поразила цель, уточнило издание.

Ранее российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались пробраться в тыл ВС РФ. Группа украинских военных из пяти человек была уничтожена при помощи огня из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, российская армия уничтожила украинские опорные пункты в Запорожской области.

Армия,СВО,Верховный суд,
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