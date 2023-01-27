Украинские военные получили новую партию беспилотников Bayraktar TB2

"Мы бесконечно благодарны за бескомпромиссную и постоянную поддержку Baykar в самые трудные для нашей страны времена", — приводит издание заявление ГУР.

По словам Новикова, гексакоптеры используются в обычной жизни для опрыскивания полей. Они могут поднимать в воздух около 35-40 кг, достаточно быстро летают и могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов. Кроме того, они проще в использовании.