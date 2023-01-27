В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
29 минут назад

Украинские военные получили новую партию беспилотников Bayraktar TB2

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины получили новую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

Украинские военные получили новую партию беспилотников Bayraktar TB2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, партия составляет два аппарата, оснащенных вооружением. По данным ГУР, производитель дронов компания Baykar передала их Украине безвозмездно.

"Мы бесконечно благодарны за бескомпромиссную и постоянную поддержку Baykar в самые трудные для нашей страны времена", — приводит издание заявление ГУР.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Вооруженные силы Украины начали использовать промышленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вместо турецких беспилотников Bayraktar.

По словам Новикова, гексакоптеры используются в обычной жизни для опрыскивания полей. Они могут поднимать в воздух около 35-40 кг, достаточно быстро летают и могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов. Кроме того, они проще в использовании.

По его словам, ВСУ стали использовать промышленные гексакоптеры вместо "Байрактаров", потому что российские войска успешно уничтожают их в зоне проведения специальной военной операции.

Армия,В мире,СВО,Владимир Новиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители