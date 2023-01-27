Украинские военные получили новую партию беспилотников Bayraktar TB2

Вооруженные силы Украины получили новую партию турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).
По данным издания, партия составляет два аппарата, оснащенных вооружением. По данным ГУР, производитель дронов компания Baykar передала их Украине безвозмездно.
"Мы бесконечно благодарны за бескомпромиссную и постоянную поддержку Baykar в самые трудные для нашей страны времена", — приводит издание заявление ГУР.
Ранее командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Вооруженные силы Украины начали использовать промышленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вместо турецких беспилотников Bayraktar.
По словам Новикова, гексакоптеры используются в обычной жизни для опрыскивания полей. Они могут поднимать в воздух около 35-40 кг, достаточно быстро летают и могут везти несколько 120-миллиметровых мин либо их аналогов. Кроме того, они проще в использовании.
По его словам, ВСУ стали использовать промышленные гексакоптеры вместо "Байрактаров", потому что российские войска успешно уничтожают их в зоне проведения специальной военной операции.