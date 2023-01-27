Британский генерал призвал НАТО передать любое оружие Украине

Блок НАТО должен передать Украине любое оружие, «закрыв глаза» на риск эскалации конфликта. Об этом написал в своей статье для Daily Mail британский генерал Ричард Ширефф.

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«Многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада. Да, риск реален, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что Киев в обязательном порядке должен получить от альянса 300 танков, 700 бронемашин, 500 артиллерийских орудий, а также необходимый боекомплект. По его мнению, если Запад осуществит все поставки, украинская армия сможет планировать весеннее наступление.

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что Вооруженные силы Украины пойдут в наступление через полтора-два месяца после новой военной помощи Киеву и, в частности, поставок западных танков.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. В первой партии, обещанной Киеву, значится 14 танков.