Рогозин сообщил о готовности к отправке в Донбасс роботов "Маркер"

Четыре робототехнические платформы "Маркер" будут отправлены в Донбасс, отгрузка роботов уже началась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки в Донбасс четырех беспилотных "Маркеров", - говорится в сообщении.
15 января Рогозин сообщил о планах проведения испытаний "Маркера" в зоне проведения специальной военной операции.
Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.