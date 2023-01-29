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4 минуты назад

Рогозин сообщил о готовности к отправке в Донбасс четырех роботов "Маркер"

ТАССиещё 2

Четыре робототехнические платформы "Маркер" будут отправлены в Донбасс, отгрузка роботов уже началась. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил о готовности к отправке в Донбасс роботов "Маркер"
Фото: ТАССТАСС

"Исполнительный директор магнитогорской "Андроидной техники" Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки в Донбасс четырех беспилотных "Маркеров", - говорится в сообщении.

15 января Рогозин сообщил о планах проведения испытаний "Маркера" в зоне проведения специальной военной операции.

Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

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