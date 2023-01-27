Беспилотник США заметили у берегов Крыма

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk в течение 18 часов кружил у берегов Крыма, его зафиксировал портал Flightradar. Об этом пишет «Газета.ру».

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По данным портала, беспилотник с позывным FORTE11 вылетел 16 января с военно-морской базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. У берегов Крыма он начал кружить около 18:00 часов по московскому времени. Отмечается, что аппарат перемещался по одной и той же территории от Севастополя до Керчи.

Ранее разведывательные самолеты США были замечены у границ Украины и Румынии. Самолет целеуказания и радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60 несколько раз пролетал над румынскими городами Нэводари и Бузэу.