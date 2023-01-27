Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине

В результате массированного удара российских войск по целям на Украине 26 января были сорваны перевозки вооружения и боеприпасов противника, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. Результаты атаки озвучил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он добавил, что также была нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).