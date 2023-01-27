В США указали на истощение ВСУ и подрыв их шансов на контрнаступление

Действия российских войск в ходе специальной военной операции за последние месяцы истощили потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на официальных лиц США пишет Bloomberg.

В частности, речь идет о боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам собеседников агентства, противостояние на указанном участке «отвлекло» украинскую армию и подорвало шансы Киева на проведение контрнаступательных операций на других направлениях.

При этом, отмечают авторы материала, западные союзники Киева продолжают наращивать поставки вооружения и готовятся впервые отправить бронетехнику и боевые танки.

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж предположил, что ВСУ пойдут в наступление через полтора-два месяца после поставок западных танков. По его словам, операция может быть проведена «по всему восточному коридору, вплоть до Крыма».