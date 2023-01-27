Офицер объяснил неудачу ВСУ в попытке форсировать Днепр

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр похожи на желание отвлечь внимание от ситуации на Донецкой дуге, так как очевидно, что та полоса, которая идет вдоль левого берега Днепра, хорошо укреплена российскими военными. С таким мнением выступил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с «МК».

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«Там все пристреляно, все заминировано. Но все равно ВСУ пытаются атаковать, форсировать Днепр. Их цель понятна: Киев хочет, чтобы мы перебросили на то направление свои силы», — предположил офицер.

Он также отметил, что неудачи ВСУ связаны с нехваткой сил.

«Вследствие того, что группы спецназа, а это в основном украинские разведчики, постоянно идут там на верную смерть. Практически — смертники. Если повезет — руку или ногу оторвет, попадут в плен», — объяснил Дандыкин.

Эксперт напомнил, что для снижения уровня воды в Днепре украинская сторона активно сбрасывала воду на Запорожской ГЭС и на Каховской ГЭС.

«Но все равно там вброд Днепр не перейдешь, форсирование реки — это сложнейший вид боевых действий. Нужно иметь преимущество в наступлении, собрать переправочные средства», — завил Дандыкин и добавил, что если ВСУ будет наводить переправу в виде сотов, то украинские солдату сразу попадут под огонь артиллерии и авиации.