Минобороны Украины объявило о формировании нового вида войск

Минобороны Украины объявило о формировании рот операторов ударных беспилотников.
«Формируются первые в мире ударные роты БПЛА», – говорится в публикации в Telegram-канале ведомства, передает РИА Новости.
Как отмечается, уже создан координационный штаб, который будет контролировать производство беспилотников и процесс подготовки военнослужащих.
«Уже отобраны самые профессиональные офицеры, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование», – заявили в Минобороны Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».