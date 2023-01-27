FT: Влияние танков Leopard 2 на ход украинского конфликта переоценено

Влияние танков Leopard 2 на ход украинского конфликта переоценено. Так считает автор статьи в издании FT.

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В Великобритании уверены, Украине, чтобы иметь шанс на успех, надо научиться правильно применять поставленное оружие и сочетать его с американскими машинами, уметь вести общевойсковой бой, пишет "ИноСМИ". Leopard 2 лучше всего использовать вместе с БМП, самоходной артиллерией, ЗРК и средствами радиоэлектронной борьбы. Успеха в таком сражении можно достичь обширной подготовкой, изменениями в доктрине и непрекращающимися поставками западного оружия и боеприпасов.

США обучают общевойсковому бою на своей базе в Германии. Там украинские подразделения тренируются слаженным действиям в сражении на уровне роты и батальона. Но обещание Вашингтона поставить танки М1 Abrams усложнит операции ВСУ, так как технические характеристики, возможности и требования к материально-техническому обеспечению у Abrams и Leopard 2 разные.

На вооружении украинской армии сегодня находятся танки советской эпохи. Они оказывают огневую поддержку с закрытых позиций, но не участвуют в танковых сражениях. Чтобы в полной мере использовать преимущества Leopard 2, Киеву придется разрабатывать новую стратегию. Украина должна создать как минимум одну танковую бригаду из сотни Leopard 2, чтобы повлиять на ход конфликта. Это крайне сложно.