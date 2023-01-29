WP назвало цель объявления о поставках танков Abrams Киеву

Объявление США о намерении передать Украине американские танки Abrams стало результатом компромисса между Вашингтоном и Берлином и фактически прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, в то время как отправка на Украину американской бронетехники намечена на более поздние сроки. Такую трактовку последних договоренностей Вашингтона и Берлина приводит в субботу газета The Washington Post.

По информации издания, ссылающегося на беседы с более чем 10 действующими и бывшими чиновниками, а также лицами, знакомыми с ходом обсуждений, Вашингтону и Берлину в течение длительного времени не удавалось достичь компромисса по вопросу об отправке танков Киеву. США добивались от ФРГ разрешения на передачу танков немецкого производства Leopard 2, которые имелись в наличии как в самой Германии, так и в арсеналах других союзников США, которым также требовалось разрешение Берлина для их реэкспорта.

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Вашингтон хотел, чтобы Киеву были переданы именно танки немецкого производства, поскольку в Пентагоне полагали, что украинским военным будет легче обучиться их применению благодаря большей по сравнению с американскими танками Abrams простоте конструкции. Отмечалось, что для них имеется достаточное количество запчастей. В целом, как сообщает газета, в арсенале ФРГ и других стран сейчас имеется около 2 тыс. таких танков.

Однако Берлин настойчиво требовал увязать отправку Leopard 2 с передачей Киеву американских Abrams. По сведениям издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц был обеспокоен потенциальными ответными действиями Москвы в случае, если Берлин предпримет этот шаг в одностороннем порядке. Кроме того, он не хотел, чтобы ФРГ была воспринята в качестве прямого участника конфликта.

Опасения Вашингтона

Вашингтон, однако, не торопился соглашаться на отправку танков Abrams. По словам одного из представителей Пентагона, говоривших на условиях анонимности, министр обороны США Ллойд Остин полагал, что для украинцев "будет невозможно" применять и обслуживать эти танки в ближайшей перспективе из-за того, что они слишком сложны и для обращения с ними требуется очень длительное обучение.

По словам другого представителя американского военного ведомства, поскольку эти танки в стандартной комплектации, применяемой американскими военными, оборудованы засекреченными элементами брони, включающими обедненный уран, имелись опасения по поводу того, что эти технологии могут в конечном счете попасть в руки Москвы. В связи с этим Пентагон до последнего сопротивлялся идее отправить Abrams на Украину.

Компромисс

По сведениям издания, выход из тупика был найден госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он предложил, что Вашингтон может пообещать отправить американские танки Abrams на Украину, но не прямо сейчас, а позднее - в рамках обеспечения "долгосрочных" потребностей Киева на предстоящие годы. Это дало бы Пентагону время на подготовку украинских военных, сняв тем самым основное возражение Остина. Одновременно с этим само объявление Вашингтона о намерении поставить Киеву американские танки дало бы Берлину необходимое "прикрытие" для того, чтобы уже сейчас начать поставки Киеву своих танков Leopard.

Именно такой компромиссный вариант, по сведениям издания, Блинкен и предложил президенту страны Джо Байдену после его очередного разговора с канцлером ФРГ, в ходе которого Шольц продолжал настаивать на отправке американских танков.

Объявление об отправке танков

Власти США 25 января объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерениях передать Киеву танки 25 января заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки сообщали и власти Великобритании, Польши и Франции.

Как подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, немецкие танки Leopard прибудут на Украину в довольно короткое время, в то время как на поставку американских Abrams "потребуется гораздо больше месяцев".

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что у США нет в наличии дополнительных танков Abrams необходимой модификации M1A2 для отправки их на Украину и их необходимо будет закупить у производителей. По ее словам, этот процесс займет несколько месяцев.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что власти США намерены поставить Украине усовершенствованную модификацию танков Abrams M1A2, однако в ее экспортном варианте, в который не входят секретные комплекты брони с обедненным ураном, используемые самими американскими военными.