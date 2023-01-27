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27 минут назад

Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy

Газета.Ruиещё 7

Помимо 14 основных боевых танков Leopard немецкого производства Украина получит от Польши еще 60 танков PT-91 Twardy, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram. Twardy является глубокой польской модернизацией советского танка Т-72.

Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал Ермак.

Накануне он обсудил в Киеве с послами стран «Группы семи» (G7) и специальным представителем Европейского союза (ЕС) проведение совместного с Украиной форума «семерки».

Армия,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,ЕС,
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