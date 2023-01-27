Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy

«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал Ермак .

Накануне он обсудил в Киеве с послами стран «Группы семи» (G7) и специальным представителем Европейского союза (ЕС) проведение совместного с Украиной форума «семерки».