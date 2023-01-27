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8 минут назад

Глава "Царских волков" рассказал о сотнях добровольцев, желающих вступить в группу

Газета.Ruиещё 1

Руководитель кадрового подразделения группы военно-технических экспертов "Царские волки" Владимир Матвейчук рассказал РИА Новости, что в группу желают вступить сотни добровольцев.

Сотни добровольцев пожелали вступить в группу "Царские волки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Матвейчука, "Царские волки" работают в Донбассе.

"В настоящий момент сотрудники нашего научно-технического центра обрабатывают сотни анкет добровольцев - военных и военно-технических специалистов, изъявивших желание вступить в спецотряд "Царские волки", - поделился Матвейчук.

В планах группы в ближайшее время отобрать целый отряд специалистов и отправить их на Донбасс.

Советники "царских волков" оказывают военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР, сотрудничают с разработчиками военной техники. Возглавляет группу бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что при решении об участии в боевых действиях на Украине в составе ЧВК "Вагнер" не будет учитывать призыв экс-гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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