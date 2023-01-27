Сотни добровольцев пожелали вступить в группу "Царские волки"

"В настоящий момент сотрудники нашего научно-технического центра обрабатывают сотни анкет добровольцев - военных и военно-технических специалистов, изъявивших желание вступить в спецотряд "Царские волки", - поделился Матвейчук.

В планах группы в ближайшее время отобрать целый отряд специалистов и отправить их на Донбасс.

Ранее бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что при решении об участии в боевых действиях на Украине в составе ЧВК "Вагнер" не будет учитывать призыв экс-гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.