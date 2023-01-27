Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о создании способных наносить удары роем дронов. Об этом он сообщил РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, беспилотники могут сбрасывать гранаты и наносить удары в составе роя.

Ранее Евросоюз внес два физических и два юридических лица из Ирана в черный список по подозрению в передаче беспилотников России, следует из опубликованного документа.

В примечании отмечается, что Совет ЕС считает необходимым внести в перечень лиц, в отношении которых должны быть введены ограничения, два физических и два юридических лица, «участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов».

В этом списке оказались двое иранских военных военных и структуры Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.