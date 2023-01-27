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1 час назад

Чемезов заявил о создании способных наносить удары роем дронов

Газета.Ru

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о создании способных наносить удары роем дронов. Об этом он сообщил РИА Новости.

Чемезов заявил о создании способных наносить удары роем дронов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, беспилотники могут сбрасывать гранаты и наносить удары в составе роя.

Ранее Евросоюз внес два физических и два юридических лица из Ирана в черный список по подозрению в передаче беспилотников России, следует из опубликованного документа.

В примечании отмечается, что Совет ЕС считает необходимым внести в перечень лиц, в отношении которых должны быть введены ограничения, два физических и два юридических лица, «участвующих в разработке и поставке в Россию беспилотных летательных аппаратов».

В этом списке оказались двое иранских военных военных и структуры Корпуса стражей исламской революции — Аэрокосмические силы и Qods Aviation Industries.

20 октября Евросоюз внес иранскую компанию Shahed Aviation Industries, выпускающую дроны, в санкционный список «за материальную поддержку» боевых действий на Украине. Запад призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование и выяснить, использовала ли Россия иранские беспилотники для атак на украинские объекты.

Армия,Антониу Гутерриш,Сергей Чемезов,Ростех,Совет Европы,ООН,ЕС,
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