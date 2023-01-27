Мобилизация: последние новости на сегодня 27 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 января 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Минтруд предложил приравнять ставших инвалидами добровольцев к военным

Видео дня

Министерство труда РФ предлагает ввести новую причину инвалидности — вследствие заболевания или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в публикации, добровольцы, ставшие инвалидами на службе, смогут претендовать на пенсионное обеспечение, аналогичное для военных инвалидов. Устанавливать причину инвалидности будут в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы.

Обсуждение инициативы продлится до 9 февраля.

РПЦ надеется на отсрочку от мобилизации для священников

Русская православная церковь (РПЦ) выразила надежду, что священнослужители получат отсрочку от мобилизации по указу президента России Владимира Путина. Такое заявление сделала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) на круглом столе в Государственной Думе. Об этом пишет РИА Новости.

Она напомнила, что прошение об отсрочке для священнослужителей поступило еще осенью 2022 года, но его до сих пор не удовлетворили в полной мере. Ксения пояснила, что Министерство обороны РФ приняло промежуточное решение об освобождении священников от мобилизации, однако президент России все еще не издал соответствующий приказ. Игумения заявила, что РПЦ твердо уверена в необходимости этой меры.

Издание напоминает, что по законодательству Российской Федерации отсрочка от призыва на военную службу предоставляется исключительно президентом страны.

В ЛДПР готовят проект о четких правилах вручения повесток

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о подготовке законопроекта, который установит четкие правила вручения повесток в военкоматы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «России 24».

Слуцкий рассказал, что законопроект внесет ясность в правила вручения повестки и облегчит процесс частичной мобилизации. По его словам, в настоящее время правила «размыты», поэтому допускаются многочисленные нарушения.