«Терминаторы» ударили по опорным пунктам ВСУ в Кременной

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» нанес удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press Минобороны РФ / Global Look Press

Личный состав украинских войск в окопах обнаружил боевой расчет БПЛА Западного военного округа. Командир с позывным Морячок уточнил, что «работа будет производиться с того же места, где работал танк, после чего будет заходить пехота».