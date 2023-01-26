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20 минут назад

Российские «Терминаторы» ударили по опорным пунктам ВСУ в Кременной

Lenta.ru

Экипаж российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» нанес удар из двух 30-миллиметровых пушек 2А42 и гранатометов АГ-17 по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Терминаторы» ударили по опорным пунктам ВСУ в Кременной
Фото: Минобороны РФ / Global Look PressМинобороны РФ / Global Look Press

Личный состав украинских войск в окопах обнаружил боевой расчет БПЛА Западного военного округа. Командир с позывным Морячок уточнил, что «работа будет производиться с того же места, где работал танк, после чего будет заходить пехота».

Ранее было опубликовано видео работы российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в лесу под Кременной.

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