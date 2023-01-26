В США признали отсутствие танков Abrams для Украины на складах

Танки Abrams, запланированные для Украины , отсутствуют на американских армейских складах, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости» .

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», - призналась Сабрина Сингх.

По данным агентства, в США функционирует только один танковый завод. Мощность его производственной линии составляет всего 12 танков в месяц. В настоящее время он выполняет заказы для Тайваня и Польши.