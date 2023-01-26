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38 минут назад

В США признали отсутствие танков Abrams для Украины на складах

Илья Родин

Танки Abrams, запланированные для Украины, отсутствуют на американских армейских складах, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».

В США признали отсутствие танков Abrams для Украины на складах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», - призналась Сабрина Сингх.

По данным агентства, в США функционирует только один танковый завод. Мощность его производственной линии составляет всего 12 танков в месяц. В настоящее время он выполняет заказы для Тайваня и Польши.

США отправят Киеву усовершенствованные танки Abrams

Ранее сообщалось, что США планируют отправить Киеву экспортную версию танков Abrams. Модификация M1A2 более мощная, чем A1, но третьим странам она поставляется без секретного дополнительного оборудования.

Армия,Пентагон,
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