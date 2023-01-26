В США признали отсутствие танков Abrams для Украины на складах

Танки Abrams, запланированные для Украины, отсутствуют на американских армейских складах, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».
«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», - призналась Сабрина Сингх.
По данным агентства, в США функционирует только один танковый завод. Мощность его производственной линии составляет всего 12 танков в месяц. В настоящее время он выполняет заказы для Тайваня и Польши.
Ранее сообщалось, что США планируют отправить Киеву экспортную версию танков Abrams. Модификация M1A2 более мощная, чем A1, но третьим странам она поставляется без секретного дополнительного оборудования.