В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
24 минуты назад

Испания направит Украине танки Leopard весной

ТАССиещё 6

Правительство Испании весной направит танки Leopard Украине, точное количество боевых машин пока не уточняется. Об этом заявила в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Испания назвала сроки отправки танков Leopard Украине
Фото:  U.S. Army / Alun Thomas U.S. Army / Alun Thomas

Она уточнила, что Испания "внесет свой вклад с Leopard 2 A4". "Речь идет не только об отправке машин, но также о подготовке экипажей и техническом обслуживании, - приводит слова главы ведомства телерадиокомпания RTVE. - Посмотрим, какой ремонт необходим".

"План союзников состоит в том, что [отправка танков] будет к весне, - отметила Роблес. - До этого физическое присутствие Leopard [на Украине] не потребуется, и мы собираемся использовать это время для обучения [украинских военных]".

17 января глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверял, что правительство страны не рассматривает возможность передачи Киеву этих танков. Уже на следующий день министр сказал, что соответствующее решение должно было принято совместно с союзниками королевства.

Летом 2022 года в испанской прессе появилась информация о том, что правительство страны изучает вопрос о возможной передаче Украине десяти танков Leopard. Тем не менее в августе власти Испании заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву.

Армия,СВО,Маргарита Роблес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители