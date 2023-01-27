Испания назвала сроки отправки танков Leopard Украине

Правительство Испании весной направит танки Leopard Украине, точное количество боевых машин пока не уточняется. Об этом заявила в пятницу министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Фото: U.S. Army / Alun Thomas U.S. Army / Alun Thomas

Она уточнила, что Испания "внесет свой вклад с Leopard 2 A4". "Речь идет не только об отправке машин, но также о подготовке экипажей и техническом обслуживании, - приводит слова главы ведомства телерадиокомпания RTVE. - Посмотрим, какой ремонт необходим".

"План союзников состоит в том, что [отправка танков] будет к весне, - отметила Роблес. - До этого физическое присутствие Leopard [на Украине] не потребуется, и мы собираемся использовать это время для обучения [украинских военных]".

17 января глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверял, что правительство страны не рассматривает возможность передачи Киеву этих танков. Уже на следующий день министр сказал, что соответствующее решение должно было принято совместно с союзниками королевства.