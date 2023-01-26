США отправят Киеву усовершенствованные танки Abrams

США планируют отправить Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в «экспортной» форме. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
По информации газеты, 31 Abrams, который планируют отправить на Украину, не будет включать секретную броню, которая делает новую версию танка «такой смертоносной».
Источники газеты отмечают, что федеральная политика запрещает экспорт Abrams с секретными комплектами брони, которые включают обедненный уран. Перед продажей другим странам эти танки лишаются секретного оборудования.
Версия танка Abrams A2 имеет более совершенную оптику и органы управления, чем старая версия A1, которую армия США намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Новая информационная система боевой машины позволяет танкам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, командиры машин также могут быстро отслеживать местоположение союзников, определять позиции противника и обрабатывать запросы на артиллерию.
Танки Abrams собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Лиме, штат Огайо. Завод может производить 12 танков в месяц, но в данный момент, как пишет Politico, производство занято заказами для Тайваня и Польши.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине батальон танков M1 Abrams.