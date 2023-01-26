США отправят Киеву усовершенствованные танки Abrams

США планируют отправить Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в «экспортной» форме. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

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По информации газеты, 31 Abrams, который планируют отправить на Украину, не будет включать секретную броню, которая делает новую версию танка «такой смертоносной».

Источники газеты отмечают, что федеральная политика запрещает экспорт Abrams с секретными комплектами брони, которые включают обедненный уран. Перед продажей другим странам эти танки лишаются секретного оборудования.

Версия танка Abrams A2 имеет более совершенную оптику и органы управления, чем старая версия A1, которую армия США намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Новая информационная система боевой машины позволяет танкам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, командиры машин также могут быстро отслеживать местоположение союзников, определять позиции противника и обрабатывать запросы на артиллерию.

Танки Abrams собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Лиме, штат Огайо. Завод может производить 12 танков в месяц, но в данный момент, как пишет Politico, производство занято заказами для Тайваня и Польши.