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49 минут назад

Politico: США отправят Киеву усовершенствованные танки M1A2 Abrams, но без секретной брони

Газета.Ru

США планируют отправить Украине усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в «экспортной» форме. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

США отправят Киеву усовершенствованные танки Abrams
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации газеты, 31 Abrams, который планируют отправить на Украину, не будет включать секретную броню, которая делает новую версию танка «такой смертоносной».

Источники газеты отмечают, что федеральная политика запрещает экспорт Abrams с секретными комплектами брони, которые включают обедненный уран. Перед продажей другим странам эти танки лишаются секретного оборудования.

Версия танка Abrams A2 имеет более совершенную оптику и органы управления, чем старая версия A1, которую армия США намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Новая информационная система боевой машины позволяет танкам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, командиры машин также могут быстро отслеживать местоположение союзников, определять позиции противника и обрабатывать запросы на артиллерию.

Танки Abrams собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Лиме, штат Огайо. Завод может производить 12 танков в месяц, но в данный момент, как пишет Politico, производство занято заказами для Тайваня и Польши.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты передадут Украине батальон танков M1 Abrams.

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