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21 минуту назад

США намекнули Турции на способ покупки американских истребителей

Lenta.ruиещё 1

Вашингтон может одобрить продажу Турции истребителей F-16 при одном условии. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд намекнула на способ заключить сделку, ее слова приводит ТАСС.

США намекнули Турции на способ покупки американских истребителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы именно об этом говорили нашим турецким союзникам, (...) что Конгресс, вероятно, будет относиться к этому (к покупке

Анкарой F-16 — прим. «Ленты.ру») намного более благосклонно после ратификации [Турцией документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО]», — объяснила она.

Ранее Нуланд отметила, что американские власти могут пойти на смягчение антироссийских санкций. В частности, для этого от Москвы потребуется пойти на мирные переговоры с Киевом.

Армия,В мире,Виктория Нуланд,НАТО,
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