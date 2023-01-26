США намекнули Турции на способ покупки американских истребителей

Вашингтон может одобрить продажу Турции истребителей F-16 при одном условии. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд намекнула на способ заключить сделку, ее слова приводит ТАСС.

«Мы именно об этом говорили нашим турецким союзникам, (...) что Конгресс, вероятно, будет относиться к этому (к покупке

Анкарой F-16 — прим. «Ленты.ру») намного более благосклонно после ратификации [Турцией документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО ]», — объяснила она.

Ранее Нуланд отметила, что американские власти могут пойти на смягчение антироссийских санкций. В частности, для этого от Москвы потребуется пойти на мирные переговоры с Киевом.