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1 час назад

Пентагон: ближайшие месяцы могут оказаться решающими для боевых действий на Украине

ТАСС

Предстоящие несколько месяцев могут оказаться решающими для идущих на Украине боевых действий. Об этом заявила в четверг помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Пентагон назвал решающими ближайшие месяцы для боев на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории", - сказала сотрудник американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Россия обнаружила, что США и наши союзники и партнеры серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе", - считает Уолландер.

Глава Евросовета назвал следующие две недели решающими для Украины

Кроме того, она утверждала, что "американское правительство не видело достоверных свидетельств какого-либо перенаправления предоставляемого Соединенными Штатами оружия за пределы Украины".

Армия,Европейский совет,Конгресс США,Пентагон,
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