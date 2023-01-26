Пентагон назвал решающими ближайшие месяцы для боев на Украине

"То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории", - сказала сотрудник американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.