Венгрия объяснила отказ посылать оружие Киеву

«Венгерский народ на прошлогодних парламентских выборах вынес ясное решение — самое важное, чтобы мы оставались в стороне от этой войны. Мы не вступаем в войну ни на чьей стороне и не хотим вступать, хотим остаться в стороне, для нас самое важное — безопасность Венгрии и венгров», — подчеркнул дипломат.