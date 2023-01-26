В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
4 минуты назад

Стрелков ответил Пригожину на предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер»

News.ru

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с NEWS.ru заявил, что готов обсудить с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным свое участие в СВО на Украине в составе частной военной компании. Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение Пригожина.

Стрелков ответил Пригожину на предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
Фото: ТАССТАСС

Дело в том, что такого рода приглашения на фронт через Telegram не делаются. Если господин Пригожин не может найти мой номер телефона или уполномочить кого-то из сотрудников своего, как говориться, штаба, провести со мной такого рода переговоры, то я даже не знаю, что на это отвечать. Необязательно, чтобы Пригожин звонил мне лично. Я военный человек, такого рода переговоры в Telegram заочно не ведутся. Если обращение нормальное будет, через уполномоченных людей, желательно военных, которых в ЧВК «Вагнер» более, чем достаточно, можно провести переговоры и обсудить. Пока ничего сказать не могу, — рассказал Гиркин.

Накануне пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала комментарий, в котором бизнесмен, отвечая на запрос СМИ, предложил Гиркину отправиться «на фронт». Предприниматель отметил, что для этого Стрелкову необходимо приехать в ЛНР для назначения на «руководящую должность».

Ранее Пригожин обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину с предложением запретить на законодательном уровне публикацию негативной информации о добровольцах в зоне СВО, в частности экс-осужденных. По мнению бизнесмена, за критику участников спецоперации нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.

Армия,Евгений Пригожин,Игорь Стрелков,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители