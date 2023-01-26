Стрелков ответил Пригожину на предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер»

Дело в том, что такого рода приглашения на фронт через Telegram не делаются. Если господин Пригожин не может найти мой номер телефона или уполномочить кого-то из сотрудников своего, как говориться, штаба, провести со мной такого рода переговоры, то я даже не знаю, что на это отвечать. Необязательно, чтобы Пригожин звонил мне лично. Я военный человек, такого рода переговоры в Telegram заочно не ведутся. Если обращение нормальное будет, через уполномоченных людей, желательно военных, которых в ЧВК «Вагнер» более, чем достаточно, можно провести переговоры и обсудить. Пока ничего сказать не могу, — рассказал Гиркин.