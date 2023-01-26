Российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях

Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах пунктов Тимковки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 20 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и четыре американские артсистемы М-777? сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Недалеко от Константиновки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, две установки РСЗО «Град», американская самоходная артустановка М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжили наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику рядом с Угледаром ДНР, Павловкой и Левадным Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили порядка 60 военнослужащих, три бронемашины. Также в районах Угледара ДНР, Канцеровки и Червоного Запорожской области уничтожены два хранилища топлива и три склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.