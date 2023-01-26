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17 минут назад

Российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях

Деловая газета "Взгляд"

Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах пунктов Тимковки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 20 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и четыре американские артсистемы М-777? сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Недалеко от Константиновки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, две установки РСЗО «Град», американская самоходная артустановка М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжили наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику рядом с Угледаром ДНР, Павловкой и Левадным Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили порядка 60 военнослужащих, три бронемашины. Также в районах Угледара ДНР, Канцеровки и Червоного Запорожской области уничтожены два хранилища топлива и три склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, гаубица «Гвоздика» и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. У пунктов Токаревка, Дудчаны Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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