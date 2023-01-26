В России создали межвидовую ракету Х-МД-Э для боевых дронов

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил, что в России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и кораблей. Об этом говорится в статье журнала "Национальная оборона".
Он подчеркнул, что конструкторы КТРВ, работая над новыми изделиями, в полной мере учитывают требования времени.
"Для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей", - рассказал Обносов.
По его словам, ведется работа по созданию малогабаритной зенитной управляемой ракеты для борьбы с дронами. На появление каждой новой цели конструкторы компании-производителя отвечают созданием специализированного, оптимального для ее поражения типа боеприпаса, сообщил Обносов.
Ранее в КТРВ рассказали "Газете.Ru", что ракета Х-МД-Э разработана в трех модификациях – с полуактивной лазерной головкой самонаведения (Х-МД-Э1), с активной радиолокационной ГСН (Х-МД-Э2) и с пассивной радиолокационной ГСН (Х-МД-Э3). Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 30 кг, способной уничтожать танки, артиллерийские позиции и укрепленные объекты противника.