Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Welt заявил, что танки Leopard Украине могут поставить в конце марта.
«Я думаю, мы доставим наши (танки) Leopard, может быть, в конце марта», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что республика готова передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон выразил мнение, что Шольц своим решением поставить Украине танки «выбросил за борт» фундамент послевоенного времени, на который опирался Берлин в своей политике.