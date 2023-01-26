Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Welt заявил, что танки Leopard Украине могут поставить в конце марта.

«Я думаю, мы доставим наши (танки) Leopard, может быть, в конце марта», — цитирует его РИА Новости .

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон выразил мнение, что Шольц своим решением поставить Украине танки «выбросил за борт» фундамент послевоенного времени, на который опирался Берлин в своей политике.