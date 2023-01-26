СМИ: Польша тайно передала Украине истребители МиГ-29

Польша отправила Украине несколько истребителей МиГ-29 весной 2022 года под прикрытием передачи запасных частей. Как пишет ТАСС, об этом сообщает польское издание «Дзенник газета правна».

По информации издания, Варшава передавала самолеты по частям. Как отметил источник в польском правительстве, «фюзеляж или крылья — это тоже запасная часть».

Сам вопрос передачи Украине истребителей советского производства обсуждался в апреле, однако по заверениям польских властей, такие поставки не реализованы, а тема была закрыта.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали поддерживать киевский режим оружием. Вместе с тем официально о передаче самолетов украинским властям ни разу не объявлялось.