СМИ: Польша тайно передала Украине истребители МиГ-29

Польша отправила Украине несколько истребителей МиГ-29 весной 2022 года под прикрытием передачи запасных частей. Как пишет ТАСС, об этом сообщает польское издание «Дзенник газета правна».
По информации издания, Варшава передавала самолеты по частям. Как отметил источник в польском правительстве, «фюзеляж или крылья — это тоже запасная часть».
Сам вопрос передачи Украине истребителей советского производства обсуждался в апреле, однако по заверениям польских властей, такие поставки не реализованы, а тема была закрыта.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали поддерживать киевский режим оружием. Вместе с тем официально о передаче самолетов украинским властям ни разу не объявлялось.
Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна в случае одобрения союзников готова вести диалог по передаче Украине своих истребителей МиГ-29. Кроме того, ряд западных политиков говорили о готовности при необходимости отправить и более современную технику.